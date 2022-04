Honda reinventa la Civic: ora è ibrida

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo dieci generazioni e a cinquant’anni dal lancio e oltre 27 milioni di unità vendute in 170 Paesi, la Civic si rinnova ancora puntando per la prima volta sull’elettrificazione. La nuova formula è quella di un coupè sportivo, molto più basso rispetto all’attuale Civic, ma anche più esaltante per le soluzioni estetiche che ne hanno cambiato il look. Il frontale è inedito con una sottile mascherina che congiunge i gruppi ottici per la prima volta dotati di tecnologia a Led adattiva.

Dietro la Civic appare ancora più bassa e piantata a terra. Il passo è cresciuta fino a 3,5 metri a vantaggio di chi siede dietro. Sempre all’interno la plancia è a sviluppo orizzontale con la dotazione hitech che prevede uno schermo da 9 pollici centrale a cui si aggiunge quello del cruscotto da 12,2 pollici.

La nuova Civic sarà offerta esclusivamente con un powertrain Full Hybrid che abbina un motore benzina a 4 cilindri di 2.00 cc a due motori elettrici e alla batteria agli ioni di litio. Soluzione che è già stata introdotta dalla Jazz e più di recente dall’HR-V. Dopo qualche mese dal lancio della berlina e dunque per la fine del 2022 sarà disponibile la versione, la Type R. (C.Ca.)