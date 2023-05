Honda rientra nella partita europea con due suv ibridi e uno 100% elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda rilancia la sua presenza in Europa, dove il colosso giapponese nei primi mesi del 2023 ha visto il suo market share calare allo 0,4% da circa l’1% del 2022. Proprio per invertire la rotta, in un clima di mercato difficile, Honda lancia, in Europa, in contemporanea ben tre modelli nuovi. Sono tutti suv, uno è elettrico 100% e due sono ibridi (e anche in versione phev, primo plug-in di Honda che festeggia 75 anni). I loro nomi? ZR-V, CR-V ed e:Ny1. Quest’ultimo pressoché impronunciabile. I tre nuovi suv, tutti costruiti in Cina, mirano a colmare i vuoti della gamma e rilanciare il brand nel vecchio continente. ZR-V è inedito in Europa per stile e posizionamento e name plate, ma in realtà è apparso come HR-V (da noi è un’altro oggetto) in Cina e in America. CR-V è la nuova generazione di un grande classico della casa giapponese.

Partiamo da ZR-V. Appartenente al segmento C e si colloca, con i suoi 4.560 mm di lunghezza tra HR-V e CR-V. La vettura vanta un motore full hybrid (lo stesso della recenti Civic ed HR- v e:HEV) composto da un 2 litri 4 cilindri benzina a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici. Il powertrain eroga 184 cavalli. Arrivo previsto in autunno. Lo stile, con qualche déjà vu, è inedito sulle nostre strade e del tutto distante dal linguaggio stilistico di Honda che, onor del vero, non è mai stato uniforme e definito in un family feeling. Infatti, i tre nuovi suv Honda sono tutti tanto diversi che potrebbero essere proposti da marche differenti.

Solo CR-V, primo modello ibrido plug-in per l’Europa, in arrivo a luglio, esibisce un linguaggio stilistico coerente con la storia recente del design Honda. CR-V, con la sesta generazione che ha già debuttato negli Usa (dove è best seller) è proposto sia con trazione anteriore o integrale sia con il full hybrid e:HEV da 184 cv sia con un nuovo powertrain ibrido ricaricabile e: PHEV da 335 cv. La batteria da 17,7 kWh offre un’autonomia in elettrico di circa 80 km e si ricarica da 0 al 100% in sole due ore e mezza. A bordo CR-V e ZR-V vantano il noto sistema di infotainment Honda Connect con touchscreen da 9 pollici e compatibilità con Android Auto e Carplay. Le dimensioni sono abbondanti con una lunghezza di 4.706 mm, una larghezza di 1.866 e un’altezza di 1.674 millimetri.. Porta al debutto una tecnologia, battezzata Sensing 360, per il monitoraggio degli angoli ciechi. Il sistema di infotainment è il noto Honda Connect con display da 9”,Android Auto e Carplay.

Infine, la novità più importante sotto profilo della corsa all’auto elettrica: il suv a ioni di litio e:Ny1, secondomo dello bev di Honda che, dopo la citiycar «e», entra, secondo la casa, nel segmento B (ma è troppo lunga per esserlo) dove la concorrenza è tra le più accese. La vettura, in vendita dal prossimo settembre, è in pratica la versione a batteria del suv urbano HR-V. E infatti ne riprende lo stile pur con un frontale inedito dove spicca presa di corrente nascosta da uno sportellino al centro del musetto.

La vettura è lunga 4.387 mm, e sfrutta la piattaforma e:N Architecture F realizzata in modo da essere molto rigida e leggera al tempo stesso.Il motore elettrico eroga a 150 kW (204 cv) a 310 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh che, inserita sotto il pavimento, consente di percorrere fino a 412 km (WLTP). Si ricarica dal 10 all’80% in soli 45 minuti, mentre 100 km di autonomia possono essere aggiunti in circa 11 minuti. In ricarica accetta 11 kW in corrente alternata e 78 kW in continua. A bordo c’è un sistema di infotainment con display verticale da 15.1 pollici. Il suv elettrico, dal nome molto difficile, è il primo modello di una nuova gamma di modelli a ioni di litio di Honda e porta al debutto anche una nuova la sua brand identity che si esprime anche nell’inedito lettering della scritta “Honda”sul portellone che, realizzata in minuscolo/maiuscolo con un font morbido e curvilineo, molto diverso dalla classica dicitura HONDA, sarà in futuro proposto su tutti i veicoli elettrici del marchio nipponico.