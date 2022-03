Honda rilancia la Civic: ora è full hybrid.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda rilancia la Civic. Il best seller drlla casa giapponese infatti diventa ibrida con la tecnogoa e:HEV

Immutate le linee da berlina a 5 porte basata sul motore di 2.000 cc quattro cilindri a benzina a ciclo Atkinson che è abbinato a due motori elettrici e ad una batteria agli ioni di litio per una potenza di 184 cv e una coppia di 315 Nm. Honda ha annunciato la completa elettrificazione dei suoi principali modelli europei entro il 2023. Un percorso che prevede il lancio di un B-SUV che per la prima volta sarà disponibile sia nella versione full hybrid che anche plug-in hybrid



Lo stile risprende gli stilemi della versione per il mercato americano



Lo stile della della nuova Civic full hybrid non si distinge dalla versione che ha già debuttato negli USA con un design innovativo e una linea del cofano abbassata di 25 mm e un parabrezza dalla visuale più ampliata. La linea bassa è pensata per offrire una migliore visibilità ai passeggeri che siedono nella parte dietro. Anche il passo si è allungato di 35 mm per creare un abitacolo molto più spazioso migliorando nel contempo anche la stabilità. Il portellone è realizzato per la prima volta in resina e pesa il 20% in meno di quello tradizionale ed è anche più facile da manovrare grazie a delle cerniere che sono state spostate verso l’esterno per migliorare la linea del tetto.



Una nuova plancia a sviluppo orizzontale



All'interno della nuova Civic e:HEV viene proposta una plancia che è a sviluppo orizzontale. A partire dall’allestimento Advance il quadro strumenti ha un display HD da 10,2 pollici, mentre il touchscreen per l’infotainment ha una diagonale di 9 pollici. Il sistema offre la connettività wireless coi sistemi Apple CarPlay e Android Auto mentre sulle versioni top che sono la Elegance e la Sport ci sono da schermi da 8 a 12 pollici allestimenti e per l’Advance è compreso anche il Bose.



La funzionalità del sistema full hybrid



Il powertrain full hybrid della nuova Civic deriva da quello della Jazz e infatti funziona in parallelo sulla base del motore termico e di due motori elettrici. Il primo gestisce la centralina che permette di ottenere al due litri a benzina a ciclo Atkinson di ottenere un’efficienza termica del 41%. Le due unità elettriche, invece, lavorano in sinergia per fornire alla Civic una coppia istantanea e una accelerazione potente grazie alla batteria alloggiata sotto i sedili a maggiore densità energetica.



Disponibili le tre funzioni EV, Hybrid e Engine drive



Il sistema sceglie automaticamente una delle tre modalità di funzionamento disponibili: EV, Hybrid ed Engine drive. Chi guida può scegliere tra quattro modalità: Econ, Normale, Sport e Individual per il controllo separato del motore, della trasmissione e del quadro di comando. La trasmissione a rapporto fisso è gestita da una centralina che migliora la guida e permette alla Civic e:HEV di ottenere un consumo combinato di 5 litri x 100 km ed emissioni di CO2 inferiori ai 110 g/km.