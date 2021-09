Honda rinnova le Cb500 per il 2022: ecco come sono fatte

1' di lettura

I tre modelli con motore da mezzo litro di Honda dedicate ai possessori di patente A2 – la naked Cb500F (la più acquistata), la sportiva Cbr500R e la crossover Cb500X – si aggiornano per il 2022 con importanti novità che mirano a migliorarne le prestazioni e il divertimento nella guida. La prima riguarda la ciclistica che guadagna, in tutti e tre i modelli, la forcella Showa Sff-Bp a steli rovesciati da 41 mm, un nuovo e più leggero forcellone con rigidità torsionale e flessibilità laterale maggiori, al fine di aumentare maneggevolezza e tenuta di strada), cerchi alleggeriti in alluminio a razze sdoppiate; all’anteriore, arrivano inoltre due dischi freno da 296 mm, morsi – nella naked e nella sportiva – da pinze ad attacco radiale Nissin.



Anche il motore – il bicilindrico da 500 cc – riceve alcuni aggiornamenti nelle impostazioni dell'iniezione elettronica Pgm-Fi, in modo da enfatizzare l'erogazione di coppia ai regimi medio-bassi e rendere la moto più brillante, mantenendo comunque il limite di 35 kW (48 cv) di potenza massima consentita per i possessori di patente A2.



Loading...

Infine, arrivano nuove grafiche e colori: Grand Prix Red, Matt Gunpowder Black Metallic e Pearl Organic Green per la Cb500X; Matt Axis Grey Metallic e Pearl Smokey Gray per la Cb500F; Grand Prix Red e Matt Gunpower Black Metallic per la Cbr500R.