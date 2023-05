Honda, risveglio in Europa con due suv ibridi e uno elettrico. Debuttano ZR-V, CR-V ed e:Ny1

Honda ZR-V, CR-V ed e:Ny1, tutte le foto dei nuovi modelli Photogallery15 foto Visualizza

Honda CR-V

CR-V , la Honda più “amata” dagli americani (è non a caso il suv più venduto degli Stati Uniti da oltre 25 anni) si propone ora in Europa (ovviamente Italia compresa) con una doppia motorizzazione, full hybrid (e:HEV) e, per la prima volta nel mercato europeo, anche in versione ibrido plug-in (e:PHEV).

Per entrambe le versioni non manca il propulsore a benzina a iniezione diretta a quattro cilindri da 2,0 litri che è stato rivisto per offrire migliore efficienza e prestazioni. Atteso per la fine dell’anno, il Suv si mostra anche novità dal punto di vista estetico, senza stravolgere la silhouette che l’ha reso tanto famoso. E con il nuovo CR-V debutta anche il sistema di sicurezza Honda Sensing 360 che in pratica rimuove gli angoli ciechi e contribuisce ad evitare collisioni e a ridurre lo stress del conducente.

Il suv elettrico e:Ny1

E tra le novità della casa di giapponese non poteva mancare anche un nuovo suv totalmente elettrico, il secondo bev di Honda. Il modello e:Ny1 entra nel segmento B dove la concorrenza è tra le più accese. E per distinguersi dai concorrenti Honda punta sulla nuovissima piattaforma e:N Architecture F che comprende una batteria da 68,8 kWh in grado di offrire un’autonomia di 412 km secondo il ciclo Wltp. La stessa piattaforma si basa su tre pilastri: una scocca dedicata ad alta rigidità, un baricentro basso e un'aerodinamica del sottopavimento pe offrire al pilota una guida divertente ma al tempo stesso altamente sicura. Novità anche nel design: con e:Ny1 Honda cambia la sua brand identity proponendo ora nuovi stemmi “H” di colore bianco che sono proposti nella parte anteriore del veicolo, sui coprimozzi e sul volante. Nuovo anche il carattere della scritta “Honda” che campeggia sul portellone e che sarà in futuro proposto su tutti i veicoli elettrici del marchio.

Honda e:Progress

E tutti i veicoli “alla spina” di Honda potranno usufruire del servizio di ricarica e:Progress pensato per chi ha la fortuna di poterlo installare presso il proprio domicilio. Lanciato nel 2019 nel Regno Unito e successivamente in Germania, e:Progress consente ai proprietari di veicoli elettrici Honda di avere presso la propria abitazione un sistema che garantisce l'accesso all'elettricità rinnovabile a basso costo. Il servizio di ricarica di Honda combina un caricabatterie connesso per veicoli elettrici con una tariffa energetica dinamica e un'app di ricarica intelligente. Secondo quanto dichiarato da Honda, e:Progress nei prossimi 12 mesi sarà esteso anche nel resto d’Europa e permetterà di sfruttare la corrente generata da pannelli solari per ricaricare la batteria della propria Honda quando è probabile che sia disponibile la maggior quantità autogenerata. Sempre secondo Honda, l’installazione di un punto di ricarica e:Progress presso la propria abitazione ha consentito di risparmiare in anno, in media, circa 500 sterline rispetto al costo che utente britannico avrebbe dovuto sostenere per ricaricare l’auto utilizzando un normale fornitore di energia elettrica.

