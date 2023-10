Honda SH Vetro, l’iconico scooter ruote alte arriva con carrozzeria semi-trasparente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per l’anno nuovo Honda da una bella rinfrescata al suo scooter best seller SH e introduce colorazioni e nuove omologazioni un po’ su tutta la gamma disponibile.

Il primo modello che cattura l’occhio è senza dubbio il nuovo SH Vetro, versione speciale che sarà proposta per i modelli SH125i ed SH150i. Honda ha scelto di lanciare uno scooter che fa del design e della sostenibilità il suo punto di forza. Infatti SH Vetri si presenta con una carrozzeria semi-trasparente realizzata con uno speciale materiale che in fase di produzione consenti di ridurre le emissioni di C02 del 9,5% (su base annua) in confronto ai modelli che offrono le classiche colorazioni. Altri dettagli estetici dei SH Vetro comprendono parafango anteriore e carene inferiori di colore nero che fanno risaltare i loghi Honda bianco e SH argento posti sulle fiancate.



MY24_SH125i

Sempre in tema di “mobilità green” Honda ha già pronti i nuovi SH125i, SH150i e SH Mode 125 che rispondono alle specifiche Euro 5+ sulle emissioni, normativa che sarà obbligatorie per tutti i nuovi modelli venduti dal 2024. Tra le specifiche che i produttori devono rispettare per omologare i nuovi scooter come Euro 5+ c’è il monitoraggio del catalizzatore che permette di avere meno letture errate delle emissioni.

MY24_SH350i

A questo si associa un maggiore controllo del rumore e di conseguenza delle emissioni acustiche dello scarico.Oltre all’omologazioni Euro 5+ e alla versione “Vetro” Honda per i suoi SH125i e SH150i ha deciso di proporre ruote, forcelle e scarico colorate di nero per tutte le versioni già in gamma, e di proporre una sola configurazione che prevede parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie. Colori nuovi anche per la versione “Sporty” che ora è disponibile in Mat Coal Black Metallic e Mat Pearl Cool White, dove spicca, come sempre, il logo SH di colore rosso.Stesso discorso per l’Honda SH350i (scelto da inizio anno da oltre 9.000 scooteristi): stessa configurazione dei modelli meno potenti e stesso colore nero per ruote, forcella e marmitta. Ma non mancano le novità per la colorazione della livrea che ora viene proposta in Mat Pearl Cool White, Zefiro Blue Metallic, Mat Techno Silver Metallic e Mat Coal Black Metallic, queste ultime due però disponibili solo per la versione “Sporty”.Infine nuovi colori anche per il modello SH Mode 125: alle già presenti Mat Techno Silver Metallic e Pearl Jasmine White si aggiungono Mat Galaxy Black Metallic e Candy Luster Red. Tutti i nuovi modelli SH per il 2024 saranno disponibili nelle concessionarie Honda a partire da dicembre di quest’anno.