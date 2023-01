Honda Sh125i (10.207 immatricolazioni)

Il re della classifica è stato rinnovato a fondo nel 2020 e per il 2023 riceverà solo nuovi colori. Il restyling del 2020 è consistito in una nuova carrozzeria e in un telaio riprogettato, con serbatoio sotto la pedana piatta per accrescere la stabilità in curva, per avere oltre il 50% di spazio sottosella in più (sono 28 i litri totali). Il motore a quattro valvole, Euro 5, promette accelerazioni fulminee ma anche molto sobrio, tanto che i 45,7 km/l dichiarati sono a portata di manetta, grazie anche allo Start&Stop. Anche la strumentazione è stata rivista ed è ora di tipo digitale. In tema di sicurezza va segnalata la presenza del controllo di trazione di serie e, ovviamente, l'Abs sui due freni a disco. Honda propone il suo Sh125i, con parabrezza, paramani e bauletto, a 3.790 euro.

