Honda Sh150 Vetro, sempre più ecologico

Il re degli scooter “ruote alte” (occupa i primi tre posti della classifica di vendite, con il 125, 150 e 350, e oltre 30mila unità vendute finora nel 2023) è all’avanguardia anche nell’efficienza delle emissioni: è il primo scooter Honda a ottenere l’omologazione Euro5+. In più, l’introduzione della nuova accattivante colorazione semi trasparente “Vetro Green” consente di ridurre del 9,5% il valore di CO2 annuo emesso in produzione. Sono in totale sette le varianti cromatiche previste per il 2024.



