Honda Sh350i

Nell'edizione 2021 il maggiore degli Honda Sh cresce di cilindrata, passando da 279 a 330 cc, e prende il nome di Sh350i: ora il suo monocilindrico Euro 5 eroga 28,3 cv, 3 cv in più rispetto alla versione precedente, e una coppia massima di 32 Nm a 5.250 giri, ben 6,5 Nm in più rispetto all'Sh300. Il nuovo Honda (sempre made in Italy) aumenta così la famigliarità con l'autostrada, visto che arriva a 134 km/h effettivi. Pur con l'aumento delle prestazioni, l'Sh350i mantiene – sulla carta – consumi ridotti: Honda dichiara 30 km/l (nel ciclo medio Wmtc) che, considerando il serbatoio da 9,1 litri, significano oltre 270 km di autonomia. Anche il telaio è stato rivisto a fondo e pesa 1 kg in meno (con il pieno l'Sh350i pesa 174 kg). La dotazione di serie è interessante: controllo di trazione, presa Usb di tipo C, cruscotto lcd sdoppiato e Smart-Key.