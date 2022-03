Honda St125 Dax, il ritorno del “tubone” anni Settanta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda attinge (di nuovo) al suo passato e arricchisce la sua offerta di minibike con ruote da 12 pollici e dimensioni molto compatte. Ad affiancare la Monkey e l'Msx125 Grom, dopo 41 anni di assenza, tornerà la nuova St125 Dax, modello di successo che debuttò nel 1969 con l'St50 Dax.

Il nome Dax deriva da “Dachshund”, il bassotto tedesco dal corpo allungato, richiamato dalla linea della piccola Honda: il suo telaio a T in acciaio stampato (con serbatoio all'interno), elemento caratterizzante del modello, offre una guida agile in città ed è così robusto da poter ospitare due persone. Per il resto, l'aspetto della Dax è moderno con luci full-Led, il display Lcd compatto retroilluminato, il manubrio cromato e il maniglione per il passeggero.

A spingere i (soli) 107 kg della Dax è un monocilindrico di 124 cc, Euro5, raffreddato ad aria (è preso dal Super Cub C125), con frizione centrifuga automatica e cambio a quattro rapporti, con folle in basso. La frizione automatica elimina la necessità della leva della frizione: avviato il motore, basta inserire la prima e accelerare per partire; per cambiare in su e in giù, poi, è sufficiente agire sul pedale del cambio: la frizione agisce in modo indipendente.

La potenza massima della Dax è di 9,4 cv con una coppia massima di 10,8 Nm: ciò consente una velocità massima di 90 km/h, anche in due. Da riferimento i consumi: le tecnologie a basso attrito adottate consentono consumi irrisori, pari a 63,7 km/l (ciclo Wmtc), che si traducono in un'autonomia di circa 240 km con un pieno di verde (3,8 litri la capienza del serbatoio tubolare). La ciclistica della Dax comprende una forcella a steli rovesciati da 31 mm, due ammortizzatori posteriori, e cerchi neri da 12”, vestiti con pneumatici corposi.

La St125 Dax sarà disponibile in Italia dal prossimo anno, nella sola livrea Pearl Nebula Red.