Honda svela in anteprima mondiale due concept EV della “Honda 0 Series”

Honda ha presentato la “Honda 0 Series”, una nuova serie di veicoli elettrici che lancerà a livello globale a partire dal 2026, con l’anteprima mondiale di due concept - Saloon e Space-Hub - al CES di Las Vegas. Honda ha anche rivelato in anteprima mondiale il nuovo logo “H” che sarà utilizzato esclusivamente per i modelli EV di prossima generazione.

Honda 0 Series rappresenta una nuova serie di EV che dimostra come la casa giapponese stia attraversando un’importante trasformazione in linea con lo slogan globale del marchio e la politica di elettrificazione. Il nome della serie rappresenta la determinazione di Honda nell’affrontare la sfida dello sviluppo di nuove serie di veicoli elettrici, tornando alle origini come casa automobilistica e creando veicoli elettrici completamente nuovi partendo da zero.

Con questa nuova serie Honda si impegnerà per far progredire ulteriormente il suo “concetto M/M*1” e la “gioia di guidare”, che la Casa valorizza nella sua produzione di automobili e di portare la “gioia e la libertà della mobilità” a livelli ancora più elevati. Nel 2026 Honda inizierà a introdurre il primo modello della 0 Series a livello globale, partendo dal Nord America e in seguito Giappone, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente e, infine, Sud America.