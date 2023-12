Honda svelerà la nuova gamma elettrica al Ces di Las Vegas 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda presenterà in anteprima mondiale la nuova gamma di modelli elettrici o elettrificati per il mercato mondiale, in occasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas il 9 gennaio 2024. A parte la prima immagine teaser il brand giapponese non ha fornito altri dettagli al riguardo. Saranno infatti il ceo di Honda Toshihiro Mibe e il vice presidente esecutivo Shinji Aoyama a svelare il primo dei nuovi modelli EV e a fornire informazioni sul resto della gamma.

Trenta nuovi modelli elettrici entro il 2030

Il tutto va ricondotto all’obiettivo globale di Honda che è quello di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio per tutti i suoi prodotti e le attività aziendali entro il 2050. Per farlo il costruttore conta di introdurre 30 nuovi veicoli elettrici a livello globale entro il 2030 con l’obiettivo di venderne 2 milioni di unità all’anno. Il tutto per un investimento complessivo di 40 miliardi di dollari esteso anche a numerose tecnologie strategiche ancora però da definire.

Honda venderà negli Usa solo auto elettriche

Al momento la presenza elettrica di Honda a livello mondiale comprende il primo suv elettrico e:Ny 1 e alcune joint venture per la Cina oltre al progetto in fase avanzata di realizzazione con Sony a cui sia aggiunge il suv Prologue, venduto soltanto negli Stati Uniti e basato su una piattaforma di origine General Motors. La location scelta per l’annuncio della svolta elettrica potrebbe far pensare ad un alleato locale. Del resto Honda venderà negli Usa solo elettriche.

Il teaser anticipa un modello in assoluto nuovo



Tornando alla immagine teaser, una versione più illuminata rilasciata del modello fornisce altri dettagli. Permette, infatti, di vedere il volante e di intravedere lo specchietto laterale. Il muso è molto affilato, ma termina con una fascia piatta e con una spaccatura appuntita. Il design della ruota presenta dei raggi sovrapposti. Qualunque nome verrà attribuito all’auto, sembra che si tratti di un modello radicalmente diversa da ogni altro elettrico su cui il brand sta lavorando.

L’e:Ny1 è il primo suv elettrico globale di Honda

L’introduzione del nuovo suv B-suv a batteria e:Ny1 lascia ben sperare che in futuro Honda posso introdurre una delle novità esposte al Japan Mobility Show 2023, la sportiva Prelude. La presentazione del modello a Tokyo non ha aggiunto alcun tipo di dettaglio riguardante il propulsore. In realtà, un’eccezione è stata fatta con l’allusione al fatto che l’auto è progettata per fondere elettrificazione e piacere di guida per il futuro divertimento a bordo di una Honda.