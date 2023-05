Honda torna il F.1 dal 2026 come fornitore di motori per l’Aston Martin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda dopo il titolo iridato conquistato nel 2021 con Max Verstappen alla guida del team RedBull-Honda sembrava intenzionata a concentrarsi solo sull'elettrificazione della sue vetture stradali. In effetti è così, visto che proprio nei giorni scorsi i giapponesi hanno annunciato l'arrivo di tre nuovi suv destinati al mercato europeo dove saranno in vendita già da settembre. Ma la suggestione delle corse non era tramontata ed è arrivato l'accordo con Aston Martin.

Honda, un nuovo partner per puntare in alto

Con i team britannico Honda ha trovato un nuovo partner. Il team di proprietà di miliardario Lawrence Stroll attualmente in pista coi motori forniti da Mercedes, vuole competere ogni anno per il titolo mondiale di Formula 1 e per farlo punta ad avere un fornitore esclusivo di motori. Fino al 2025 Aston Martin sarà legato a Mercedes, ma dall'anno dopo passerà a Honda. Del resto RedBull aveva già deciso di accasarsi col fornitore Ford anch'esso al debutto nel 2026.

Honda è il primo costruttore al mondo di motori

Honda che è il primo produttore al mondo di motori con oltre 14 milioni di unità all’anno ha affermato che le nuove regole che saranno introdotte in F1 dal 2026 sono coerenti con la direzione che Honda ha intrapreso verso la neutralità dal carbonio inserita fra i suoi obiettivi per il 2030. Dal 2026, infatti, pur continuando ad essere prodotti attorno ai V6 turbo da 1.600 cc a benzina, ma il 50% della potenza dovrà essere elettrica rispetto a soltanto il 20% di oggi.