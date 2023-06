Honda ZR-V e:Hev Full Hybrid, il test drive del suv ibrido. Prova dimensioni e prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un periodo in cui le novità assolute sono arrivate con il contagocce, la Honda lancia in un sol colpo tre suv con personalità differenti. In questo trittico prodotto in Cina, la Z-RV e:Hev si piazza tra l’altrettanto inedito urban crossover e:Ny1 con powertrain elettrico e la sesta generazione del più grosso suv CR-V, ora offerto anche in versione ibrida plug-in. Invece, considerando la gamma dei ruote alte della Honda il nuovo suv si pone senza sostituire nessun altro modello tra il crossover compatto HR-V (nome utilizzato in altre parti del Mondo proprio dalla ZR-V) e la CR-V collocandosi, a partire dall’autunno, nel folto schieramento dei suv di taglia media, in larga percentuale di grande successo.

Honda ZR-V e:Hev Full Hybrid, radiografia del full-hybrid che fa l’elettrico

Lunga 4,57 metri, larga 1,84 metri, alta 1,62 metri e con un passo di 2,65 metri, la ZR-V si basa sulla rivisitata architettura e:Nf della berlina Civic. Il suv riprende dalla filante hatchback anche il powertrain ibrido senza alcun tipo di cambio formato da un motore a benzina a iniezione diretta di 2 litri a ciclo Atkinson con 143 cavalli che una frizione lock-up collega all’avantreno solo in particolari situazioni e due motori elettrici: uno di trazione con 184 cavalli e 315 Nm di coppia che è quello che determina la potenza della vettura e uno che svolge il ruolo di generatore di corrente per rifornire la piccola batteria agli ioni di litio da 1,05 kWh. Il motore a benzina e l’elettrico di trazione nella maggiore parte dei casi non lavorano mai assieme, perché è il secondo che fa girare le ruote alimentato dal generatore di corrente azionato dal canto suo, dal motore a benzina. In queste situazioni, frequenti sino alle velocità autostradali o finché non si richiedono rapide variazioni di velocità, l’elettronica fa funzionare il 2 litri a benzina a regimi ottimali per contenere il consumo scollegandolo dalle ruote per mezzo della frizione. In altre situazioni, sempre valutate e gestite dall’elettronica, la frizione collega il 2 litri all’avantreno, mentre l’unità elettrica non più alimentata dal generatore gira a vuoto. Il sistema imprime alla ZR-V una velocità di 173 all’ora e la possibilità di raggiungere i 100 orai in 7”8 a fronte di un consumo medio di 4,5 litri/100 km, ovvero una percorrenza di 22 chilometri con un litro di benzina.

Honda ZR-V e:Hev Full Hybrid, originale anche esteticamente

Il suv full-hybrid della Honda rimarca il fatto di essere tutto nuovo con una linea che si stacca completamente da quella di tutti gli altri modelli del brand e che, quasi sicuramente, ispirerà con alcuni stilemi quella di future Honda. In particolare, con il disegno del frontale che, sebbene con qualche ispirazione preso da altri marchi, inalbera un family-style nuovo e quasi aggressivo generato dal disegno della mascherina, da quello dei fari, dalle superfici arrotondate e dalle grosse prese d’aria inferiore e laterali. Il design molto pulito della linea si basa sul morbido raccordo delle superfici e definisce una silhouette slanciata, ma che non cede alla tentazione di imitare quella di un suv-coupé, oltre che una coda irrobustita dal disegno dello scudo paraurti e dal portellone sagomato dall’intreccio di superfici concave e convesse.

Honda ZR-V e:Hev Full Hybrid, abitacolo comodo, funzionale e curato

La presentazione dell’interno della ZR-V è ispirata da quella della Civic. Infatti, lo stile dell’arredamento è speculare a quello della berlina e, quindi, ripropone la plancia quasi interamente percorsa dalla bocchetta di aerazione, che integra la strumentazione digitale parzialmente configurabile da 10.2” e che sorregge al centro il display da 9.0” dell’infotainment. Il sistema è chiaro e facile da usare, dialoga wireless con i device e integra anche la app Honda, che consente di gestire da remoto molte funzioni della vettura.

Sulla consolle centrale ci sono vani portaoggetti aperti e chiusi, la piastra di ricarica wireless per i device e i tasti per selezionare le modalità di marcia e le configurazioni vettura: Economy, Normal, Sport e Snow, al debutto su un suv Honda. Gli interruttori dei servizi di bordo e della climatizzazione sono sistemati sotto lo schermo dell’infotainment, in posizione ben individuabile e raggiungibile. L’ambiente è moderno e accogliente e rifinito con materiali gradevoli alla vista e al tatto e un assemblaggio curato. L’abitabilità è buona anche posteriormente, mentre la capacità del vano di carico che spazia da 380 a 1.322 litri è sottotono per un suv di categoria media.