Honda ZR-V, il suv inedito con il motore ibrido e:HEV

2' di lettura

Arriva un modello inedito firmato Honda con un nome mai apparso in Europa. Si chiama ZR-V ed è sviluppato da Honda per entrare nel segmento C, ma con un veicolo che strizza l'occhio alla clientela più giovane.

Il nuovo Suv di segmento C ZR-V si colloca tra i modelli già in gamma HR-V e CR-V. Il look sportivo è a tratti sportivo, la mascherina frontale è un "unicum" per la storia stilistica di Honda. Gradevole ma con qualche deja vu.

Honda ZR-V ibrida

La vettura vanta un motore full hybrid di Honda (lo stesso delle recenti Civic ed HR- v e:HEV) sono le carte che Honda gioca per avvicinare gli automobilisti più giovani in cerca di un mezzo che possa fornire stile e guida sportiva. Si basa sul motore a benzina a ciclo Atkinson da quattro cilindri a iniezione diretta da 2,0 litri che funziona in sinergia con due motori elettrici pensati per fornire un'accelerazione incisiva e reattiva. Il powertrain eroga 184 cavalli. Secondo la casa giapponese, la dinamica di guida e il comportamento sportivo sono stati ottenuti con un telaio ad hoc, leggero e allo stesso tempo rigido a cui si abbina un volante preciso e sospensioni posteriori multi-link. A livello di design spiccano i fari sottili che si sposano che una griglia di colore nero lucido. Nella parte posteriore domina il paraurti mentre le luci posteriori si integrano con il portellone. Il tutto è stato studiato dagli ingegneri Honda per offrire il massimo a livello di aerodinamicità come vogliono le caratteristiche peculiari di un Suv sportivo dei giorni nostri.

Nuova Honda ZR-V, dimensioni

Le dimensioni lo posizionano nel segmento C. La lunghezza è di 4.560, mentre larghezza e altezza sono rispettivamente pari a 1.840 mm e 1.620 mm. Spazio anche per tutto quello che serve avere in auto, tra tasche e vassoi all’interno dell’abitacolo e a una capacità di carico massima di 1.291 litri. Gli interni di ZR-V Honda presentano finitura curate ma improntate a un tipico understatement nipponico con un mix di superfici soft-touch e lineari che si combinano con l’illuminazione che avvolge l’intero abitacolo. Sono offerti diversi punti per ricaricare il proprio smartphone mentre l’intrattenimento a bordo è declinato tramite un touchscreen da 9 pollici posizionato al centro del pannello superiore del cruscotto. con Android Auto e Carplay. Il sistema è il noto Honda Connect.