Honduras stabilirà relazioni diplomatiche con la Cina. Taiwan: «Decisione sbagliata»

L’Honduras ha deciso di stabile relazioni diplomatiche con la Cina: è l’annuncio su Twitter dalla presidente Xiomara Castro, senza specificare se la mossa porterà a tagliare ogni legame con Taiwan. «Ho incaricato il ministro degli Esteri Eduardo Reina di avviare l’apertura delle relazioni ufficiali con la Repubblica popolare cinese, come segno della mia determinazione a rispettare il Piano di Governo ed espandere liberamente i confini di concerto con le nazioni del mondo», ha scritto Castro. Allo stato Taipei, che per Pechino è parte «inalienabile» del suo territorio, ha rapporti ufficiali con 14 Stati a livello globale.

La mossa porta inevitabilmente ripercussioni. Taiwan ha riferito di aver chiesto all’Honduras di non «prendere la decisione sbagliata» stabilendo legami ufficiali con Pechino, dopo l’annuncio. «Chiediamo all’Honduras di considerare attentamente e di non cadere nella trappola della Cina, prendendo la decisione sbagliata di danneggiare l’amicizia di lungo termine tra Taiwan e Honduras», si legge in una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri dell’isola, dopo un primo commento limitato alla «necessità di capire meglio la situazione».