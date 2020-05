«Honey Boy», Shia LaBeouf racconta la sua infanzia

Va poi ricordato che il film ha vinto il Premio Speciale della Giuria al Sundance Film Festival 2019 ed è stato presentato in diverse altre kermesse importanti, tra cui l'ultima Festa del Cinema di Roma.

Nel cast anche Lucas Hedges, attore classe 1996 che sta facendo sempre più strada nel cinema a stelle e strisce, dopo aver ricevuto la nomination agli Oscar per «Manchester By the Sea» e partecipato ad altre pellicole come «Mid90s» o «Boy Erased».

Tornare

Altro film previsto in sala nei mesi scorsi è «Tornare» di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno.

L'attrice romana interpreta Alice, una donna che torna in Italia dopo moltissimo tempo per partecipare al funerale del padre. Si ritroverà così nella casa in cui è cresciuta e in lei inizieranno a riaffiorare ricordi che sembravano sepolti.

Presentato come film di chiusura all'ultima Festa del Cinema di Roma, «Tornare» è un lungometraggio che gioca con la psiche della protagonista, in un dialogo tra passato e presente eccessivamente ambizioso e contorto.