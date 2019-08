Hong Kong, arrestato l’attivista Joshua Wong. La polizia vieta manifestazione Gli organizzatori hanno cancellato la marcia pro-democrazia prevista per domani a Hong Kong per rischio incolumità dei partecipanti

Hong Kong, nuova protesta contro la polizia

Joshua Wong, tra gli attivisti pro-democrazia più noti di Hong Kong, è stato arrestato questa mattina intorno alle 7:30 mentre era diretto verso la metropolitana. È quanto denuncia in una nota Demosisto, il partito di cui è stato co-fondatore. Wong, classe 1996, è stato stato tra i leader del movimento degli ombrelli, la grande mobilitazione di massa pro-democrazia che per 79 giorni nel 2014 bloccò il centro dell’ex colonia.

Intanto la polizia nega il via libera alla manifestazione di sabato del Civil Human Right Front, il gruppo pro-democrazia delle grandi mobilitazioni pacifiche, a causa dei timori sulla sicurezza e sulle «distruzioni su larga scala». Gli organizzatori hanno così cancellato la marcia.

I promotori del gruppo Civil Human Rights, che fin qui avevano portato in piazza anche due milioni di persone in maniera pacifica, hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l’appuntamento per il timore riguardo l’incolumità dei partecipanti. Non è ancora chiaro se i manifestanti troveranno un modo alternativo per esprimere il loro dissenso.