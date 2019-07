Hong Kong nel caos: i manifestanti fanno irruzione in Parlamento, la polizia carica di Rita Fatiguso

Agli occhi della nomenklatura di Pechino, Hong Kong, ex colonia britannica, ha ormai rubato definitivamente la definizione di “ribelle” alla provincia di Taiwan.



È di nuovo caos a Hong Kong, il Governo locale non riesce a contenere più la furia di chi chiede, urlando, le dimissioni di Carrie Lam, la governatrice considerata troppo vicina alle autorità di Mainland China, l'ex avvocato che conosce meglio di chiunque altro i cavilli che reggono la fragile tregua con la madrepatria.

È ancora violenza per le strade di Hong Kong a 22 anni dal passaggio di Hong Kong alla Cina. La protesta ha addirittura portato un gruppo di manifestanti a violare gli spazi del Parlamento, letteralmente devastati, mentre per tenere a bada i manifestanti la polizia ha usato spray urticante e manganelli.

Gruppi di manifestanti con il volo mascherato ha bloccato le arterie della città in tre punti, sbarrandole con barriere di metallo e plastica. In ospedale una dozzina di agenti e alcuni manifestanti.

Appena due anni fa il 1 luglio 2017, Xi Jinping tornava per la prima volta a visitare Hong Kong, riconsegnata un ventennio prima dal Regno Unito alla Cina, per celebrare un giorno felice. Sembrava una ferita risanata dopo la rivoluzione degli ombrelli appena due anni prima, ma la città tuttora amministrata in base all'accordo “un Paese, due sistemi” cova in seno una ribellione torna a galla.



Come è successo il mese scorso, quando per le strade si sono riversate migliaia di persone per protestare contro la legge sull'estradizione. La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ne ha sospeso l'approvazione - il provvedimento avrebbe permesso di estradare in Cina cittadini e residenti annullando di fatto le garanzie democratiche del sistema giudiziario locale.



Logico che la scadenza del 1° luglio, data fatidica nella storia di Hong Kong, rappresenti ormai una data cruciale nella vista dell'ex colonia. E una fonte di rinnovate proteste. Fino a quando Pechino resterà a guardare?