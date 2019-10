Hong Kong-Cina 2019, a novembre la missione di commercialisti e imprese La missione, organizzata dall'Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili (Aicec) con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, verrà presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa introdotta e moderata dal senatore dem Francesco Giacobbe

Rafforzare e promuovere gli scambi commerciali tra Sistema Italia e la Cina e contribuire alla crescita dell'economia italiana attraverso il supporto alla collaborazione tra professionisti e imprese, nell'ottica di una nuova centralità del Mediterraneo nella Nuova Via della Seta. È questo l'obiettivo della missione "Hong Kong-Cina 2019, commercialisti e imprese verso i mercati esteri", che si terrà dal 2 all'11 novembre 2019, snodandosi tra Hong Kong, Shanghai e Pechino.

La missione, organizzata dall'Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili (Aicec) con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, verrà presentata al Senato a Roma mercoledì 23 ottobre (Palazzo Madama, sala Caduti di Nassirya, ore 11.30) nel corso di una conferenza stampa introdotta e moderata dal senatore dem Francesco Giacobbe, componente della commissione Affari esteri.

All'evento interverranno anche i senatori azzurri Maria Rizzotti (presidente intergruppo parlamentare "amici Italia Cina") ed Enrico Aimi (capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri), insieme al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e d esperti contabili Massimo Miani e ad Andrea Nuzzi responsabile dell'Area Istituzioni finanziarie di Cassa depositi e prestiti. Tra in partecipanti anche Luigi Raffone (Ufficio coordinamento Marketing dell'Ice), Stefano Bellucci (responsabile del segmento Pmi Italia Polo dell'export per conto di Sace-Simest), Gianluca Mirante (direttore Italia Hktdc), Gaetano Fausto Esposito (segretario generale Assocamerestero), e Giovanni Gerardo Parente (presidente Aicec).