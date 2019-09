Hong Kong tra dazi e crisi politica: la capitale della finanza asiatica a rischio recessione

Un sondaggio della Camera di Commercio italiana di Hong Kong e Macao rivela che anche nella nostra comunità di affari stanno aumentando le preoccupazioni. «È emerso che, se pure circa il 50% del campione segnala ’business as usual’, il 30% delle risposte indica che la situazione di questa estate ha già avuto un rilevante impatto negativo, mentre per il 21% le conseguenze sono per ora modeste o minime», afferma il presidente Luca Cico, secondo cui hanno cominciato a soffrire, in particolare, le aziende attive nel settore commerciale e del turismo, con riflessi sui servizi di supporto e logistica. Alla domanda se si stia prendendo in considerazione la possibilità di spostare sedi o attività altrove, il 50% ha risposto di no, il 30% ha replicato con un «vedremo come evolverà situazione», mentre per il 20% l’ipotesi è già allo studio.

A problemi per lo più settoriali sul breve termine, insomma, si accompagnano crescenti timori per il medio e lungo termine, per il rischio che Hong Kong non possa più esercitare come prima il suo doppio ruolo di interessante mercato interno e di ponte per gli affari con la Cina continentale e il resto dell’Asia. «Per la verità – aggiunge Cico – stiamo pensando a replicare il sondaggio tra una decina di giorni in modo che sia più rappresentativo, visto che, essendo agosto, parecchi dei nostri 350 associati non hanno risposto a quello che abbiamo appena svolto».

Tutti sperano in una soluzione non traumatica della crisi: anche tra i nostri imprenditori è diffusa la sensazione che la Cina non possa accettare il rischio che un piccolo incendio possa propagarsi al continente, ma prevale ancora la speranza che i governanti cinesi si rendano ben conto di come un intervento repressivo porterebbe a una situazione in cui tutti perderebbero: i dimostranti, Hong Kong e la stessa Cina. Cico segnala che alcune aziende italiane hanno posticipato incontri di business e anche decisioni su nuovi investimenti. E ironizza su certe esagerazioni: «Ci preoccupa molto il danno di immagine: da lontano, a qualcuno sembra che qui sia come una volta a Sarajevo, ma in sostanza la vita procede normalmente. Tra l’altro le proteste sono per lo più concentrate nei weekend».