Hong Kong, fiducia nella ripresa

Hong Kong punta sull'Italia anche se irritata dalla chiusura dei cieli

1' di lettura

Nonostante la «delusione» per la decisione italiana di bandire i collegamenti aerei anche con Hong Hong, le autorità della Regione Amministrativa Speciale hanno scelto l’Italia per organizzare il più importante evento di promozione del business in Europa: «Think Asia, think Hong Kong» si terrà a Milano il 27 ottobre, con una tappa successiva a Madrid. È un segnale di grande interesse e impegno verso un Paese che rappresenta il quarto partner nell’Eurozona, ha sottolineato il nuovo rappresentante speciale per gli affari economici e commerciali di Hong Kong presso la Ue, Eddie Cheung, intervenuto a Milano a un incontro che, più che celebrare il capodanno cinese, ha voluto sottolineare la fiducia verso una ripresa post-coronavirus.

Resta lo sconcerto per il fatto che l’Italia sia l’unico Paese europeo ad aver bandito i voli da e per Hong Kong (oltre che con Macao e Taiwan). «Una decisione che non comprendiamo - afferma Cheung - fermo restando che la salute è la priorità assoluta: per questo abbiamo varato misure severe e rinviato alcuni grandi fiere». Cheung anticipa che settimana prossima saranno varate nuove misure di sostegno all’economia, tra cui probabilmente facilitazioni per le aziende straniere. «Chiudere i cieli con Hong Kong è assurdo: si costringono le persone a fare uno scalo in altri Paesi europei, semmai perdendo il controllo sui flussi. Oltretutto, a Hong Kong si sono verificati meno casi di infezioni rispetto ad altri Paesi con cui i voli restano diretti», osserva Stefano De Paoli, rappresentante per l’Italia di Invest Hong Kong.