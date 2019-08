Hong Kong, la folla sfida la pioggia: grande marcia pacifica Dopo le violenze dei giorni scorsi, domenica a Hong Kong è andata in scena una grande manifestazione pacifica, una prova di forza della popolazione scesa in strada nonostante la pioggia fitta per dimostrare la sua opposizione alla legge - nel frattempo sospesa - che rende più facile l’estradizione di cittadini di Kong Kong in Cina

A Hong Kong la grande manifestazione anti-Cina

Dopo le violenze dei giorni scorsi, domenica a Hong Kong è andata in scena una grande manifestazione pacifica, una prova di forza della popolazione scesa in strada nonostante la pioggia fitta per dimostrare la sua opposizione alla legge - nel frattempo sospesa - che rende più facile l’estradizione di cittadini di Kong Kong in Cina.

Decine di migliaia di persone si sono raduinate a Victoria Park, nel cuore della metropoli, per la manifestazione del Civil Human Rights Front, il gruppo che si è mobilitato per i diritti degli abitanti di Hong Kong raccogliendo ben 2 milioni di adesioni.



Bonnie Leung, tra i leader dell'iniziativa, ha ricordato che oggi “è un giorno di pace”, rinnovando l'invito a “mostrare al mondo che la gente di Hong Kong è del tutto pacifica”, in risposta agli scontri violenti tra attivisti e polizia scoppiati soprattutto la scorsa settimana all'aeroporto della città.



Il movimento chiede le dimissioni della governatrice Carrie Lam, elezioni democratiche con suffragio universale e l'indagine indipendente sui metodi brutali usati dalla polizia. Leung ha chiarito che saranno le forze dell'ordine a doversi fare carico delle responsabilità in caso di scontri e caos. Sabato, a Tamar Park, ha manifestato il fronte pro-Pechino: più di 476.000 persone (108.000 per la polizia) hanno preso parte al raduno della Safeguard Hong Kong Alliance, la lobby che include i principali leader politici e del business della città.

Le proteste sono scoppiate in giugno contro la legge sull’estradizione ma sino rapidamente estese a una generalizzata domanda di maggiori libertà dalla Cina, per il timore che la formula «un Paese, due sistemi» adottata da Pechino nel 1997 quando Hong Kong è passata dalla sovranità britannica a quella cinese nasconda una graduale restrizione dei diritti simile al sistema in vigore nella «mainland China».