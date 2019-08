Hong Kong: Google, stop a 210 canali YouTube

1' di lettura

Google disabilita 210 canali su YouTube per la loro disinformazione sulle proteste a Hong Kong.



La decisione di Google è in linea con quelle di Facebook e

Twitter, che nei giorni scorsi hanno cancellato account per lo

stesso motivo.Twitter, afferma la stessa società Usa, ha rilevato e cancellato 936 account originati in Cina, Facebook ha rimosso falsi account cinesi che avevano nel mirino le proteste nell'ex colonia britannica

LEGGI ANCHE / Facebook e Twitter rimuovono falsi account cinesi contro Hong Kong