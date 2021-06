Hong Kong, Apple Daily chiuderà sabato. Intanto partono i processi senza giuria

3' di lettura

Poche righe per rassicurare la clientela, tutto normale, HSBC Hong Kong ha confermato: i clienti che si trovano fuori dall’ex colonia britannica potranno accedere senza problemi ai servizi bancari online via computer e smartphone e non c’è alcun piano per cambiarne l’accesso. Le turbolenze politiche riaccese dal caso Apple Daily hanno fatto temere un blocco più ampio ai servizi crossborder. La misura è stata adottata per congelare i beni del gruppo editoriale di proprietà del media tycoon Jimmi Lai, tra i leader della protesta pro-democracy.

Cosa è successo ai conti HSBC online

I nervi sono tesi a Hong Kong ed è bastato un twitter che rilanciava nuove modalità nei servizi online di HSBC per diffondere timori di interventi sui conti effettuati dall’estero.

La banca ha ribadito il senso dell’annuncio: dal 26 luglio le condizioni per l’accesso al mobile, internet e le chiavi di sicurezza saranno unificate per permettere ai clienti di accedere ai servizi con una sola modalità. Un semplice intervento di semplificazione, dunque. HSBC ha precisato che simili misure crossborder sono state adottate anche in altri mercati. La Banca si è scusata per ogni possibile equivoco.

Ma il Governo avrebbe usato il blocco dei conti online per congelare i beni di Apple Daily, il gruppo editoriale nel mirino delle autorità. Si sarebbero però verificati anche problemi nell’accesso dall’esterno ai conti HSBC su Hong Kong. Molti cittadini di Hong Kong stanno lasciando il Paese per motivi politici e temono che i loro beni possano essere bloccati. Bank of America stima che il flusso di capitali in uscita legato a questi flussi migratori potrebbe raggiungere i 280 miliardi di dollari di Hong Kong (36 miliardi di dollari Usa) quest’anno, 588 nei prossimi cinque anni.

Primo processo con legge sicurezza

Al via intanto il primo processo contro un imputato accusato secondo la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Tong Ying-kit è stato arrestato il primo luglio 2020, il giorno dopo l’entrata in vigore della legge, con l’accusa di aver guidato in motocicletta contro gli agenti di polizia mentre portava una bandiera con la scritta «Liberate Hong Kong la rivoluzione dei nostri tempi». Diversi agenti erano stati travolti e tre avevano riportato ferite.