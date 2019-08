Hong Kong, in crisi l’aeroporto dei record costruito su un’isola artificiale

1' di lettura

Quando venne inaugurato il 2 luglio 1998 dal presidente Jiang Zemin, fu salutato come una straordinaria e avveniristica opera che proiettava la città Stato verso il XXI secolo. L’aeroporto internazionale di Hong Kong, chiuso per il secondo giorno consecutivo a causa delle proteste dei manifestanti che chiedono libertà alla Cina, fu costruito su un’isola artificiale su progetto dell’archistar Norman Foster, nei suoi vent’anni di vita è diventato un gigante del traffico aereo mondiale. Alcune cifre fotografano la centralità acquisita dallo scalo.

È il più grande aeroporto cargo del mondo, con 5,1 milioni di tonnellate di merci movimentate ogni anno, e l’ottavo scalo passeggeri (il quarto in Asia dopo Pechino, Dubai e Tokyo) con 74,7 milioni di persone trasportate nel 2018. Dotato di due piste di 3.800 metri e di due terminal, è in grado di gestire 68 voli all’ora nei periodi di punta: ogni giorno vi decollano a atterrano oltre 1.100 voli, per un totale di 427.725 movimenti aerei all’anno. Connette Hong Kong con 220 destinazioni nel mondo e vi operano 120 compagnie aeree.

Costruito su un’area di 1.255 ettari, vi lavorano complessivamente 73mila persone, di cui 2.500 sono direttamente impiegate dalla società che gestisce l’aeroporto. Situtato 30 chilometri a nord-ovest di Hong Kong, è in una posizione a dir poco strategica: circa metà della popolazione mondiale abita infatti nel raggio di 5 ore di volo dallo scalo.