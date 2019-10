Hong Kong: i militari cinesi lanciano i primi avvertimenti contro gli attivisti I manifestanti a Kowloon Tong, nei Nuovi Territori di Hong Kong, hanno avuto un messaggio d'allerta dal compund militare della People's Liberation army, le forze armate cinesi

(AP)

I manifestanti a Kowloon Tong, nei Nuovi Territori di Hong Kong, hanno avuto un messaggio d'allerta dal compund militare della People's Liberation army, le forze armate cinesi. Uomini con elmetti hanno issato la bandiera dal tetto di uno degli edifici ammonendo sulla violazione delle

leggi e sul rischio di essere perseguiti. Potenti fari sono stati anche puntati sui manifestanti a Waterloo Road. Si ritiene, riporta il network Rthk, che si tratti del primo confronto tra militari di Pechino e attivisti in quasi quattro mesi di proteste.

Le manifestazioni non autorizzate e pacifiche del pomeriggio hanno infatti cambiato natura a Hong Kong e sono diventate violente: la polizia ha fatto ricorso ai lacrimogeni all'Admiralty e a Wan Chai prima di usare il gas al peperoncino e di eseguire molti arresti, soprattutto a Hennessy R0oad dopo il lancio di una molotov. Secondo i media locali, diverse scene violente si sono viste a Causeway Bay e in altre parti della città, tra cui un tassista picchiato a Sham Shui Po. La polizia, su Facebook, ha intimato la fine “degli atti illegali”.

Il tassista sarebbe stato picchiato perché accusato di aver colpito un manifestante con il suo taxi, successivamente danneggiato. L'uomo, pestato da un gruppo di persone, è stato soccorso dai vigili del fuoco, sul posto per spegnere una barricata data alle fiamme. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa in diversi punti della città, tra cui Waterloo Road, a Kowloon Tong. Con l'avvicinarsi della sera, l'operatore ferroviario e delle metropolitane MTR ha deciso la chiusura di diverse stazione per scongiurare danneggiamenti con l'aumentare della violenza.