Hong Kong, parte il processo al tycoon Jimmy Lai. Usa e Uk chiedono il rilascio

Si è aperto a Pechino il processo più importante per il magnate dell’informazione di Hong Kong, Jimmy Lai, l’attivista per la democrazia di 76 anni in carcere dal 2020. Fondatore dell’Apple Daily che è stato costretto a chiudere nel 2021, Jimmy Lai è comparso in tribunale per affrontare un processo con tre capi d’imputazione riguardanti la collusione con forze straniere, secondo un atto d’accusa visto dalla Cnn. Se condannato, rischia la pena massima dell’ergastolo.

Il processo dovrebbe durare almeno 80 giorni ed è il più importante contro un personaggio dei media di Hong Kong da quando la città è stata consegnata al controllo cinese nel 1997. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha scritto in un tweet che gli Usa «condannano fermamente il procedimento giudiziario contro il sostenitore della democrazia e proprietario dei media Jimmy Lai. Il processo è un chiaro esempio dell’attacco delle autorità di Pechino e di Hong Kong alla libertà di stampa e di parola a Hong Kong».

Analoghe preoccupazioni anche da parte del Regno Unito: «Sono seriamente preoccupato che qualcuno possa essere perseguito ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale e sono particolarmente preoccupato per il procedimento giudiziario politicamente motivato del cittadino britannico Jimmy Lai», ha affermato il ministro degli Esteri britannico David Cameron chiedendo il rilascio di Lai.