Hong Kong, perché sono nate le proteste e i rischi di repressione di Stefano Carrer

3' di lettura

Perché sono iniziate le maggiori proteste di massa a Hong Kong dalla fine del dominio britannico nel 1997?

Le proteste popolari a Hong Kong sono cominciate agli inizi di giugno in opposizione a un disegno di legge che avrebbe consentito l’estradizione di persone da Hong Kong per essere processate nella Cina continentale: il diffuso timore era che una legislazione in tal senso potesse essere utilizzata con intenti repressivi, erodendo i diritti civili e in sostanza lo stesso regime speciale di «un Paese, due sistemi» su cui si impernia l’autonomia dell’ex città-stato (che Pechino si è impegnata a rispettare per 50 anni). In piazza sono scesi a milioni nei weekend, paralizzando varie zone della città, e le proteste, entrate nella decina settimana, hanno assunto ormai cadenza quasi quotidiana.

LE PROTESTE / Violenti scontri all’aeroporto

Quali sono le richieste dei dimostranti?

I manifestanti non si sono accontenntati di aver ottenuto la sospensione del disegno di legge, ma ne chiedono il ritiro definitivo. Dopo numerosi scontri con la polizia, si sono aggiunte altre richieste: le dimissioni della chief executive Carrie Lam; il rilascio dei manifestanti arrestati (in totale sono quasi 700) e la caduta delle accuse nei loro confronti; una inchiesta indipendente sull’operato della polizia e il ritiro della qualifica di “sommossa” con cui le autorità hanno etichettato la protesta. Con il tempo, ha preso corpo anche la richiesta di una maggiore democratizzazione, in modo che sia attuato un vero suffragio universale.

Quali sono state finore le conseguenze economiche?

Da due giorni l’aeroporto di Hong Kong, semi-paralizzato, è diventato il simbolo di come l’escalation delle proteste - accelerata dallo sdegno per le brutalità della polizia - possa avere impatti negativi sull’economia. La Borsa ha perso il 16% dai picchi di aprile e ha annullato i guadagni dell’anno. Vari analisti segnalano un avvio di deflussi di capitali. Molto dipenderà dagli sviluppi della situazione se Hong Kong potrà mantenere il suo ruolo di hub economico-finanziario internazionale.

I NUMERI DELL’AEROPORTO / Lo scalo dei record bloccato dai dimostranti