Hong Kong: la polizia spara a un manifestante, è in condizioni critiche La polizia annuncia di aver ritirato l’arma d’ordinanza a un suo agente. La Borsa in calo del 3%

Si esasperano gli scontri a Hong Kong. Un uomo è stato ferito questa mattina ed è in condizioni critiche in ospedale, durante scontri nei quali sono stati sparati diversi colpi di pistola. La polizia ha anche lanciato lacrimogeni contro i manifestanti che - “armati” come di consueto con ombrelli - si erano assembrati nel distretto degli affari bloccando le strade negli orari di apertura degli uffici.

Un giovane in gravi condizioni

La polizia ha invece sparato nell’area orientale della città e un video ha mostrato un uomo colpito a distanza ravvicinata al busto inquadrandolo poi per terra in un lago di sangue con gli occhi spalancati. L’Hospital Authority ha riferito che un uomo di 21 anni, ferito probabilmente a Sai Wan Ho, è stato operato; la polizia ha annunciato di aver ritirato l’arma d’ordinanza a un suo agente. In un primo tempo era giunta la notizia di due persone ferite con colpi di armi da fuoco.

Borsa in calo

Il ferimento ha reso ancora più aspri gli scontri. Una donna è stata scaventata a terra e “colpita” con spray al pepe, mentre i manifestanti scaraventavano scatole di polistirolo contro le forze dell’ordine. Numerose barricate, poi date a fuoco, sono state erette in città. La polizia sta inoltre investigando su un video che mostra un uomo a cui sarebbe stato dato fuoco nell’area nordorientale della città, a Ma On Shan. Le proteste hanno spinto al ribasso fino al -3% l’indice di Borsa Hang Seng.

In difesa dell’autonomia

Sono sei mesi che i cittadini di Hong Kong protestano per difendere i diritti civili dell’ex colonia britannica. La Cina si è impegnata a mantenere il regime liberale e l’autonomia della città, che viene però lentamente erosa dai governatori inviati da Pechino. Il casus belli è stata una proposta di legge che avrebbe permesso l’estradizione verso la Cina, ma le proteste hanno riproposto subito il tema dei diritti politici a Hong Jong.