Via libera definitivo del Parlamento Ue al Green pass

07:08 Hong Kong, premi per chi si vaccina: in palio Tesla, buoni spesa e lingotti d’oro

Essere vaccinati per il Covid-19 a Hong Kong potrebbe significare vincere una Tesla, buoni in denaro e anche lingotti d’oro. I magnati della città e le loro aziende cercano di incentivare così la campagna vaccinale, che procede a rilento.

Il gruppo CK di Li Ka-shing, insieme alla sua fondazione di beneficenza, ha annunciato martedì che avrebbe regalato 20 milioni di HK$ (2,6 milioni di dollari) in buoni spesa tramite una lotteria alle persone che avevano ricevuto due dosi. La New World Development Co., guidata dal miliardario Adrian Cheng, ha anche affermato che offrirà 10 milioni di dollari di Hong Kong in sussidi per le persone a basso reddito che si sono vaccinate.

Sun Hung Kai Properties Ltd offre premi tra cui iPhone, mentre la Henderson Land Development del magnate Lee Shau Kee ha messo in palio lingotti d’oro. L’ufficio locale della società di proprietà industriale australiana Goodman Group sta organizzando una lotteria con oltre 1 milione di HK$ in premi per i residenti che sono completamente vaccinati entro il 31 agosto. I premi includeranno una Tesla Model 3, ha affermato una dichiarazione di Goodman.

