Hong Kong, primi arresti per violazione della nuova legge sulla sicurezza Il 1° luglio 1997 la regione passava dalla Gran Bretagna alla Cina, un anniversario festeggiato con una manifestazione non autorizzata e relative conseguenze di Rita Fatiguso

Hong Kong festeggia i 23 anni dal passaggio dell’’ex colonia britannica alla Cina con la più severa legge sulla sicurezza varata ieri dal Parlamento di Pechino e immediatamente recepita da quello locale.

La protesta non autorizzata

Gli attivisti pro-democrazia avevano chiesto di poter manifestare, ma la richiesta è stata respinta al mittente. Sono scesi comunque per strada sventolando bandiere che inneggiavano all’indipendenza,ma la protesta non autorizzata ha portato ai primi arresti in base alla nuova legge, già in vigore. Circa 4mila agenti sono stati schierati nell’area più a rischio, Causeway Bay, per gestire l’ordine pubblico. Il primo arresto è stato un manifestante in possesso di una bandiera dell’indipendenza di Hong Kong, che per giunta indossava una maglietta con la scritta Free Hong Kong. La polizia ha usato spray al pepe per disperdere la folla, in manette anche il legislatore dell’opposizione Andrew Wan.

Gli arresti a Causeway Bay dall’introduzione della legge sono oltre 30 con addebiti che vanno dalla manifestazione illegale alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, fino all'ostacolo al rispetto delle leggi e al possesso di armi offensive.

Attivisti di spicco, tra cui gli ex leader studenteschi Joshua Wong e Agnes Chow, hanno stretto legami con gruppi politici nel tentativo di fare fronte comune. In un discorso in occasione dell’anniversario dell’handover la leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha definito la legislazione lo sviluppo più importante nei rapporti tra Hong Kong e il governo centrale della Cina dai tempi del passaggio di consegne. «È un passo storico per migliorare il sistema di Hong Kong per salvaguardare la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza del nostro Paese e mostra che il governo centrale è determinato a ripristinare la stabilità a Hong Kong, dopo un anno di crescenti violenze e rivolte dallo scorso giugno»

Un Paese, due sistemi

L’ex colonia diventata Regione amministrativa speciale in base al principio “one country two systems” non accetta la nuova realtà che è stata illustrata a Pechino nel corso di una conferenza del Consiglio di Stato. La nuova legge è stata definita una Spada di Damocle sulla testa di chi si oppone e critica la Cina. Nuovi e vasti poteri sono stati introdotti per frenare le fonti di opposizione, dai manifestanti democratici alle agenzie di stampa ai dissidenti all’estero.