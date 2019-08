Hong Kong, le proteste non si fermano. La polizia usa i lacrimogeni Ragazzi con le t-shirt nere e le maschere antigas di nuovo in piazza nonostante il divieto a manifestare. Primi scontri con la polizia che ha usato anche i cannoni d’acqua

Hong Kong, migliaia di manifestanti in strada nonostante divieto

Hong Kong ancora bloccata dalle proteste, nonostante il divieto a manifestare e la parziale retromarcia da parte del comitato organizzatore. Ieri due importanti leader del movimento pro-democrazia erano stati arrestati e liberati su cauzione e gli attivisti del Civil Human Rights Front avevano deciso di cancellare l’ennesima marcia.

Migliaia di persone invece si sono radunate Southorn Playground di Wan Chai per un nuovo corteo che con il passare delle ore si sta trasformando in scontro violento. Negli intenti degli organizzatori il raduno doveva essere di carattere religioso e non prevedeva un via libera da parte delle autorità.

«Qui si pratica la libertà religiosa - ha dichiarato alla Reuters Sally Yeung, 27, una giovane che si professa cristiana- siamo qui per pregare per la giustizia. Se la polizia ci attacca infrange un nostro diritto fondamentale». Un altro studente in piazza ha aggiunto: «Dire che non possiamo protestare è come obbligarci a non respirare. Ho il dovere di manifestare per la democrazia. Forse vinceremo, forse perderemo. Ma continueremo a lottare».

La polizia reagisce con i lacrimogeni e cannoni d’acqua

Le autorità dell'ex colonia hanno bloccato il servizio di trasporto pubblico e la metro intorno alla sede di rappresentanza della Cina e ai palazzi governativi e hanno iniziato a usare lacrimogeni e cannoni con acqua colorata di blu a Harcourt Road per rispondere alle provocazioni dei manifestanti che hanno lanciato pietre, bombe molotov e usato i puntatori laser.

Alcuni manifestanti invocano l’aiuto di Trump

Un piccolo gruppo di manifestanti ha sventolato bandiere a stelle e strisce e cantato l'inno nazionale degli Stati Uniti esortando il presidente Donald Trump a “liberare” la città dall’influenza cinese. La Cinaa sua volta ha accusato gli States di aver alimentato le proteste iniziate a giugno contro un disegno di legge che autorizza le estradizioni sulla terraferma.

“Vorremmo che il presidente Trump liberasse Hong Kong”, ha detto Chris, un ragazzo che ha rifiutato di dare il suo nome completo ai giornalisti.



Con i primi segni di recessione economica dopo decenni si moltiplicano le voci che il governo possa imporre la legge marziale e altre forme più dure di repressione per far cessare ogni forma di protesta.