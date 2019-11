Hong Kong alla prova del voto dopo sei mesi di proteste Il rinnovo dei 18 consigli distrettuali - il gradino più basso dell’amministrazione, con scarsi poteri - non suscita normalmente grande interesse tra gli abitanti dell’ex colonia britannica: quest’anno però un numero recordi di persone si è registrato a votare, 4,1 milioni su un totale di 7,4 milioni di abitanti, e saranno 1.104 i candidati che si contenderanno 452 seggi. Gli attivisti democratici sperano infatti di conquistare spazio e di aumentare le pressioni sul governo di Carrie Lam

Dalle proteste alle urne: un gruppo di candidati ai 18 consigli distrettuali fa campagna elettorale

Dalle barricate, le rivendicazioni degli abitanti di Hong Kong hanno l’opportunità di riversarsi nelle urne. Dopo quasi sei mesi di proteste antigovernative, spesso violente, di saccheggi, di paralisi dei trasporti e assedi all’università, di duri confronti con le forze di polizia, l’ex colonia britannica vota per rinnovare i 18 consigli distrettuali. Un voto letto come un referendum sul governo di Carrie Lam, la chief executive di Hong Kong, e sulla sua gestione della crisi.

In realtà i consigli eletti domenica sono il gradino più basso dell’amministrazione cittadina, con scarsi poteri reali per i consiglieri che ne fanno parte, consulenti del governo sulle attività e sui problemi sociali dei singoli quartieri, controllori dei budget locali. Normalmente queste non sono elezioni che riscuotono attenzione: quest’anno però il voto viene visto dagli attivisti come un modo per far sentire la propria voce e alzare la pressione sull’amministrazione di Carrie Lam. Anche perché i consiglieri distrettuali - normalmente espressione dell’establishment - contribuiscono alla nomina di 117 membri del comitato di 1.200 elettori cui spetta di scegliere il capo del governo. I movimenti per la democrazia sperano così di conquistare più spazio e più voce in capitolo.

Tutti i seggi saranno strettamente sorvegliati dalle forze dell’ordine. La vigilia del voto è trascorsa nella calma, con il governo a ricordare che un risveglio delle proteste, innescate dall’opposizione alla legge che avrebbe consentito le estradizioni in Cina, avrebbe potuto compromettere lo svolgimento delle elezioni e costringere a un rinvio.

Il monito di Pechino

Il governo di Hong Kong ha accettato di ritirare la legge: troppo tardi però per soddisfare i dimostranti che ormai avevano alzato la portata delle richieste - un sistema realmente democratico - e la sfida alla leadership cinese. Che ribadisce l’impegno a rispettare il principio con cui nel 1997 la Gran Bretagna aveva riportato l’ex colonia sotto il dominio cinese, in base alla formula “un Paese, due sistemi”. Il presidente Xi Jinping, tuttavia, ha lasciato capire nei giorni scorsi di non essere disposto a tollerare di veder mettere a rischio la stabilità.

Per la prima volta, quest’anno a Hong Kong tutti i 452 seggi in palio saranno oggetto di confronti che, secondo gli attivisti democratici, ormai non potranno limitarsi alle tematiche locali e non tenere conto di quello che è avvenuto nei mesi scorsi. Di fronte alla violenta repressione delle proteste, cresce la domanda di cambiamento ed è un record il numero di persone che si sono registrate per il voto: 4,1 milioni su una popolazione di 7,4 milioni di abitanti. Nello stesso tempo, però, i disordini hanno alienato gli elettori più moderati, stanchi di mesi di disagi.