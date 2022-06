Hong Kong rafforza i legami con l’ex madrepatria investendo in cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hong Kong punta sulle industrie creative per la formazione delle nuove generazioni nate nell’era post handover tra Londra e Pechino, anche perchè vuol reagire alla crisi economica in atto con l’obiettivo di creare lavoro e competenze di qualità. A Milano al Superstudio di via Tortona l’esibizione originale (e coraggiosa in momenti come quello che stiamo vivendo) intitolata “Project- HK-UK, design, artistry and craftmanship”, che dimostra di voler mantenere in vita il legame culturale con la Gran Bretagna messo a dura prova dagli eventi degli ultimi anni che hanno segnato il passaggio dell’ex colonia britannica alla Cina.

Il Design center a Hong Kong

Gli investimenti di HK

Hong Kong sta investendo su giovani talenti e start up di design. Per Gianluca Mirante, direttore Italia, Cipro, Grecia e Malta di Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) la tendenza è inarrestabile. «Il design continua a rappresentare uno dei principali aspetti dello sviluppo di Hong Kong, non solo in chiave urbanistica - dice Mirante - grazie alla sua particolare storia e al suo status di città cosmopolita Hong Kong è il luogo di incontro per eccellenza al centro dell’Asia ricco di opportunità e prediletto dai designer di tutto il mondo».

L’esposizione in via Tortona “Project- HK-UK, design, artistry and craftmanship” è parte di questa più ampia visione. Finanziato da CreateHK, entità governativa, è un programma incentrato sul tutoraggio (gli aspetti educativi) e sulla collaborazione creativa. In pratica generazioni di designer lavorano e creano a fianco di colleghi più giovani con un diverso background, in un mix originale.

Nostalgia della tradizione britannica

Se per molti hongkonghini la Gran Bretagna è addirittura diventata la nuova meta in cui stabilirsi perchè a casa non trovavano più quella britishness tanto amata, la cultura britannica è comunque iscritta profondamente nel Dna di chi è nato qui.

Amy Chow, curatrice della mostra, è cresciuta a Hong Kong e si è formata negli hub creativi negli Stati Uniti e in Europa. Si considera «pienamente consapevole del proprio bagaglio culturale per questo ho abbracciato il dialogo interculturale».