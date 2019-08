Hong Kong, nuova chiusura dell’aeroporto: proseguono le manifestazioni Stamane i voli erano stati riprogrammati ma la giornata si era subito annunciata critica. Appello ad evitare «l’abisso» di Carrie Lam

Le proteste a Hong Kong bloccano di nuovo l'aeroporto. Oggi, dopo quattro giorni, erano ripartite le attività dello scalo ma un portavoce ha fatto sapere che sono state nuovamente sospese le procedure di imbarco. Lo scalo di Hong Kong è uno dei più importanti al mondo, l'ottavo per traffico aereo e il più grande aeroporto cargo. È il secondo giorno di consecutivo in cui i voli vengon ocancellati, in un periodo nel quale migliaa di passeggeri usano l’hub di Hong Kong come scalo per i viaggi da e verso l’estremo Oriente e l’Australia.

La giornata si era subito annunciata critica, con il corteo di centinaia di attivisti a favore della democrazia verso lo scalo.

La leader della città di Hong Kong, Carrie Lam, ha messo in guardia i manifestanti responsabili per le proteste in corso da 10 settimane, in un appello accorato ad evitare «l’abisso». In una conferenza stampa dai toni accessi ed emotivi Lam ha sottolineato come si sia arrivati ad «una

situazione pericolosa>, si legge sul sito della Bbc, e che la

violenza durante la protesta può portare ad «un punto di non

ritorno».