Hong Kong rovina la festa armata di Pechino

La Via della Seta, il programma globale d’investimenti infrastrutturali e di commerci è una grande ambizione: un iper-Piano Marshall. Ma nonostante ci siano opportunità per chiunque vi si associ, i paesi che contano nel mondo non lo fanno, mantenendo comunque eccellenti rapporti commerciali con la Cina. Il Piano Marshall americano del dopoguerra aveva anche un fine geopolitico: è quello che molti intravvedono nella Via della Seta cinese, una specie di programma graduale per raggiungere il grande obiettivo fissato per decreto fra trent’anni.

Un’accelerazione verso un ruolo di primo piano nel mondo c’è stata. Si è creato un precedente d’importanza capitale per il futuro. L’Occidente aveva vinto la Guerra fredda con la forza del suo modello politico e sociale: la democrazia produceva benessere, il sistema sovietico no: eventualmente divisioni corazzate, non frigoriferi né sistemi pensionistici. La Cina ha invece dimostrato per la prima volta che anche un’autocrazia può moltiplicare la classe media e arricchire i suoi sudditi senza concedere loro altri diritti. Che il benessere sia la conseguenza delle libertà di un popolo non è più così certo come credevamo.

È su queste basi che Xi Jinping ha accelerato la corsa cinese più di ogni altro predecessore, da Deng in poi. Alla moderazione degli altri, ha imposto una specie di ansia di prestazione da superpotenza sulla scena mondiale. Alla quasi assenza d’ideologia dei predecessori, sostituita da un incitamento capitalistico alla ricchezza generale, Xi ha posto di nuovo Mao Zedong al centro di tutto. Il padre dell’attuale presidente fu una vittima della Rivoluzione culturale e anche lui, come figlio, subì l’estremismo maoista. Tuttavia per Xi comunismo e Mao non contano per l’ideologia quanto per il collante nazionale che rappresentano: senza di loro, è convinto Xi, verrebbero meno l’ordine e la compattezza della nazione. Ci sarebbe disordine. Si aprirebbe un nuovo “secolo di umiliazione nazionale”, come i cinesi chiamano i circa cento anni fino al 1949, nei quali le potenze coloniali mortificarono la Cina. In quell’epoca gli inglesi dichiararono anche due guerre per proteggere il loro mercato dell’oppio, comportandosi come un cartello messicano della droga.

A Pechino si celebrano i 70 anni della Cina popolare

È l’incubo e lo slogan patriottico della Cina di Xi. Ma più che comunismo si tratta di nazionalismo. Quando smisero di essere alleati fraterni, Mao diceva che Stalin era come un ravanello: era rosso solo fuori, dentro era bianco. In fondo anche il maoismo era così, Marx era più uno strumento che un fine. Aspettando il 2049, la Cina di Xi non è molto diversa.