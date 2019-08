Hong Kong: scontri tra attivisti e polizia con lanci di molotov

Hong Kong, catena umana pro-democrazia 30 anni dopo la Baltic way

Al dodicesimo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong, a dispetto della manifestazione pacifica di domenica 18 agosto che ha mobilitato 1,7 milioni di persone.

Due molotov sono state lanciate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell'ordine hanno risposto facendo di nuovo uso dei lacrimogeni per disperdere la folla, riporta il South China Morning Post, secondo cui diversi arresti sono stati eseguiti.

Alcune migliaia di persone si sono ritrovate a Kwun Tong, un ex distretto industriale riconvertito a est di Kowloon, in una manifestazione autorizzata per ribadire la richiesta di ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina e gli altri punti sostenuti dal movimento pro-democrazia.

In aggiunta, c’è stata anche la richiesta di spiegazioni sul progetto di installare i “lampioni intelligenti” lungo le strade della città, ufficialmente utili a misurare le condizioni del traffico, meteo e altri dati, ma sospettati di violare la privacy per altri fini con telecamere per il riconoscimento facciale. La marcia voleva bloccare in mattinata il traffico per l'aeroporto, fallendo per la debole partecipazione.

