Hong Kong sempre più meta aspirazionale di turisti sofisticati

Angelica Leung è a capo della divisione prodotti di consumo di Invest Hong Kong. Ha appena fatto tappa in Italia, a Milano, per un quadro aggiornato sulle opportunità offerte in Europa alla potenziale clientela dall'ex colonia britannica che, proprio in questi giorni, celebra i 26 anni del passaggio alla Cina.



Hong Kong ha vissuto momenti particolarmente difficili durante la pandemìa, a che punto è la situazione?

Completamente normalizzata, del resto non ci siamo mai rassegnati. Esattamente un anno fa c'è stata l'apertura, nonostante la coda del Covid-19, dell'Hong Kong Museum of Art a Kowloon che peraltro accanto ha un nuovo shopping mall. Hong Kong ha già registrato arrivi per 7,3 milioni di visitatori da gennaio ad aprile, con un aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

E i turisti cinesi che hanno sempre avuto Hong Kong come meta aspirazionale?

Anche loro, hanno fatto registrare un notevole aumento – oltre 5,7 milioni di visitatori nello stesso periodo. Oltre 625mila turisti cinesi hanno visitato Hong Kong durante i 5 giorni della Golden Week. La spesa dei turisti ha guidato la crescita economica dello 0,6 per centesimo di Pil.