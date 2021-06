Hong Kong si accoda a Pechino sui pagamenti digitali in yuan

2' di lettura

Dopo l’esperimento spot benedetto dall’Hong Kong Monetary Authority, lo yuan virtuale si avvicina alla meta dello scambio crossborder. Nuovo test in ballo, per verificare la compatibilità dei circuiti. È la stessa strategia applicata ai mercati di Corea del Sud, Singapore e Thailandia. Pechino estende al safety net asiatico la catena degli accordi bilaterali per aprire varchi alla sua Digital Currency Electronic Payment strategy (DCEP). Hong Kong è già diventato il primo e più ambito target per far circolare la e-currency.

Hong Kong-Pechino, marcia a tappe per lo yuan

Pechino ha iniziato a pianificare il lancio della sua moneta digitale almeno sette anni fa con la Digital Currency Electronic Payment strategy (DCEP) testandola anche oltre i confini.

Loading...

Ai residenti di Hong Kong è stato permesso di utilizzare durante un’intera giornata la moneta virtuale per fare pagamenti nella vicina Shenzhen, facendo leva sulle caratteristiche tipiche delle Free trade zone.

Adesso si sperimenterà come i cittadiini di Hong Kong possono usare l’e-CNY per rifornire il portafoglio digitale da utilizzare una volta varcata la frontiera. Nelson Chow, chief fintech dell’Autorità monetaria di Hong Kong ha detto che «questo permetterà ai cittadini di Hong Kong una volta in Mainland China di usare la moneta digitale di Pechino».

«Entro l’anno prossimo uno studio completo di fattibilità, incluse le problematiche anti-money laundering, aiuterà a implementare ulteriormente il nuovo sistema», ha aggiunto Eddie Yue, chief executive, perchè «ormai la gente è abituata ai pagamenti digitali».