Hong Kong, tutte le ripercussioni finanziarie della protesta anti-Cina

L’indice Hang Seng che fino a maggio di quest’anno faceva registrare forti rialzi in scia al mercato azionario mondiale ha iniziato a sottoperformare da maggio in poi. Esattamente in coincidenza con l’escalation delle proteste. Dal primo maggio in poi l’indice ha perso oltre il 12,6% contro il -3,36% fatto registrare dall’indice mondiale Msci World.

TUTTI GLI INDICI DELLE PIAZZE ASIATICHE

L’Hang Seng oggi vale circa l’1% in più rispetto ai livelli di inizio anno mentre il mercato azionario globale, nonostante la volatilità degli ultimi giorni, continua a mantenere un rialzo di oltre l’11% da inizio anno. Hong Kong sta sottoperformando anche rispetto alle altre piazze asiatiche che in media stanno registrando un rialzo del 7% da inizio anno.

Sul fronte delle Ipo poi i numeri sono molto negativi. La piazza di Hong Kong in questi anni si è conquistata la nomea di “Ipo King” grazie alla sua capacità di attrarre grendi aziende, soprattutto tecnologiche, che l’hanno scelta come piazza preferenziale per quotarsi. Con operazioni per oltre 30 miliardi di dollari la Borsa di Hong Kong è stata l’anno scorso la migliore su questo fronte. Ma quest’anno non pare andare altrettanto bene. S&P Market Intelligence finora ha censito appena 76 operazioni per 8,6 miliardi di controvalore collocato. Di questo passo il 2019 rischia di essere la peggior annata dal 2012.

LEGGI ANCHE / Hong Kong nel caos: i manifestanti fanno irruzione in Parlamento, la polizia carica