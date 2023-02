Honor lancia Magic 5 Pro e Magic Vs, il suo primo smartphone pieghevole in Italia

George Zhao ha parlato anche della tecnologia in carbonio di silicio a cui stanno lavorando i laboratori, capace di aumentare la densità energetica del 12,8%, portando le batterie a 5450 mAh3: «Presto sarà nei nostri telefoni».

Poi è il momento del Magic Vs. L’enfasi è sulla possibilità di questo nuovo smartphone di incontrare il mercato degli «imprenditori in viaggio» e «coloro che mettono l’intrattenimento mobile al primo posto».

Un telefono dunque per il business o per chi cerca un display grosso ma facile da portare con sè per la fruizione video e multimediale.

Il competitor è chiaramente il Galaxy Z Fold 4 di Samsung - citato più volte come confronto - evoluzione dei primi pieghevoli arrivati sul mercato dal 2019 e che quest’anno al salone catalano sembrano fare un salto di qualità, sicuramente come disponibilità di modelli da produttori diversi, per cercare di rianimare un mercato che arriva da un 2022 di vendite globali in forte contrazione.

HONOR Magic Vs punta su una cerniera senza ingranaggi. Nella progettazione l’azienda dice di aver ridotto il numero di componenti della struttura di supporto da 92 a 413 per rendere il dispositivo più leggero.