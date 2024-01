Honor mette l’AI nel sistema operativo degli smartphone in Cina: così capisce le nostre intenzioni

Il redesign di MagicOS rientra nella prima tipologia. Sul versante dei servizi cloud sarà interessante vedere come verrà applicata dai giganti web cinesi, dopo che il 2023 ha visto l’affermazione di Open AI, Microsoft e Google. Qui in Cina i più grandi servizi occidentali, infatti, non sono disponibili o hanno forti limitazioni.

In una demo l’azienda ha mostrato il funzionamento di Magic Portal. Mentre usiamo una app di messaggistica per fare una prenotazione possiamo fare drag and drop di un singolo messaggio. Sul lato destro dello schermo il telefono ci consiglia le app potenzialmente più utili. Ad esempio la mappa con le indicazioni per raggiungere il posto dove siamo diretti. L’input possibile è il testo, oppure una immagine, anche i gesti e il movimento degli occhi. Una foto di un vestito, ad esempio, può essere trascinata dentro a una app di shopping.

I nuovi Honor Magic 6

Il ceo di Honor, George Zhao, ha parlato di queste funzioni del nuovo sistema operativo durante il lancio della nuova serie smartphone Honor Magic 6 che abbiamo seguito con un piccolo gruppo di testate italiane e una platea locale di 4mila persone, tra sviluppatori e clienti.

I nuovi top di gamma dell’azienda hanno debuttato sul mercato cinese, mentre per quello europeo verranno annunciati durante il Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio.

In sintesi, i nuovi smartphone della serie Magic (6 e 6 Pro) hanno sistema operativo MagicOS 8.0 di cui sopra e all’interno montano il più recente soc Snapdragon 8 terza generazione di Qualcomm. Display OLED LTPO e una rinnovata tripla fotocamera posteriore. Quella del Magic 6 Pro ha un sensore periscopico da 180 megapixel. Notevoli performance delle batterie, per le quali Honor usa il silicio-carbonio: il Magic 6 ha una capacità di 5.450 mAh, mentre il modello Pro arriva a 5.600 mAh. I telefoni sono capaci di agganciarsi a una rete di satelliti per funzioni voce e audio, ma probabilmente questa funzione, come l’AI sul sistema operativo, almeno per il momento resta appannaggio del mercato cinese.