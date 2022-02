Honor punta alla top 3 degli smartphone in Europa con la nuova serie Magic 4

I risultati in Cina stanno arrivando. Secondo Counterpoint nel Paese nel quarto trimestre Honor è arrivata al 17%, in seconda posizione dopo Apple al 22% (era al 7% lo stesso trimestre dell’anno precedente). Il manager spiega che a inizio 2022 «in Cina siamo arrivati al 18%, in prima posizione. La competizione corre molto veloce in questo settore».

Il ban americano, in prospettiva, preoccupa ancora? «No, perché siamo una azienda nuova e non produciamo tutto da noi, abbiamo molte partnership per i componenti da partner internazionali (a partire da Qualcomm, oggi presente sul palco catalano, ndr)».

Come detto il principale focus dei nuovi HONOR Magic4 e HONOR Magic4 Pro sono le triple fotocamere: una grandangolare da 50MP con un sensore a colori da 1/1,56 pollici, una ultralarga da 50MP e una fotocamera teleobiettivo da 64MP, alimentato dalla fotografia computazionale, basata su intelligenza artificiale, Ultra-Fusion che permette la fusione su tutta la gamma di lunghezze focali.

Il telefono offre inoltre registrazione video Log 4K a 10-bit a 60 frame per secondo.



Ha una batteria da 4600mAh e con il “100W Wired HONOR SuperCharge”, il Magic4 Pro si ricarica del tutto in mezzora.