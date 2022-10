Hopium e l’idrogeno per tutti i gusti

Essendo una vettura a idrogeno la Hopium Machina dispone di due serbatoi in grado di supportare una pressione massima di 700 bar; il più grande è posizionato lungo in pianale, con quello di dimensioni minori che invece trova posto in corrispondenza del baule posteriore. L'idrogeno va ad alimentare una pila a combustibile che è posizionata all'anteriore. La fuel cell alimenta a sua volta uno o più motori elettrici per un totale di 500 CV di potenza. La velocità massima è di 230 km/h, mentre l'autonomia garantita dal doppio serbatoio è di 1.000 km. Come sappiamo, una delle peculiarità dell'idrogeno è quella di assicurare pieni veloci che in questo caso sono stimati in un tempo di 3 minuti.

