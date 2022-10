Horacio Pagani: “Passione per l'auto: un'Utopia che diventa realtà”

“Uno deve cercare di creare qualcosa senza tempo, perché creare qualcosa che segue la moda è più facile ma poi dici ‘questo l'ho già visto'. Io credo che uno debba fare un volo nel passato, che non è nostalgia ma semplicemente rispetto delle cose fatte bene da chi ci ha preceduto”.

Utopia, che infatti presenta un design moderno e allo stesso tempo retrò unito a un concentrato di tecnologie all'avanguardia, è stata presentata qualche settimana fa al museo della Scienza e della Tecnologia di Milano intitolato a Leonardo Da Vinci, figura quest'ultima che pare essere di grande ispirazione per Horacio Pagani: “Leonardo è stato un mentore per tantissime persone. – ha continuato l'imprenditore, accennando alla sua infanzia in Sud America – Io avevo fin da ragazzo una passione molto forte per le materie artistiche con una grande curiosità verso le materie scientifiche. Vivevo nella Pampa in Argentina, non a Milano o a Torino; perciò, potevo vedere certe cose molto da lontano. A 13-14 anni ho letto in una rivista un articolo su Leonardo in cui si diceva che arte e scienza possono camminare mano nella mano. Per quel ragazzino curioso delle materie scientifiche e appassionato della musica, della scultura, del disegno, delle materie artistiche è stato un'illuminazione”.

La storia racconta infatti che Pagani abbia iniziato a disegnare automobili già nella primissima adolescenza debuttando a soli vent'anni, in terra natia, nel mondo dell'auto da competizione. Trasferitosi in Italia, a Modena, nel cuore motoristico della penisola, ha lavorato prima come metalmeccanico e poi come progettatore per Lamborghini. Poi “l'utopia” è diventata realtà ed è nata Pagani Automobili, azienda con un fatturato di quasi 107 milioni di euro al 2020: “Io sento di essere uno che ha accolto questa indicazione – ha concluso Horacio a Strade e Motori, tornando all'insegnamento di Leonardo Da Vinci sulla sovrapposizione tra arte e scienza – e in qualche modo l'ha fatta diventare parte della sua vita e della sua azienda.”

Per ascoltare l'intervista completa a Horacio Pagani

Strade e Motori del 1° ottobre 2022