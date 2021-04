Horizon lancia una piattaforma per servizi di mobilità personalizzati

3' di lettura

Nuova frontiera per i servizi di noleggio a lungo termine. Dopo aver annunciato le partnership con IrenGo, sul fronte della mobilità elettrificata ricaricabile, e con Cepar, in relazione ai progetti di digital marketing e lead generation, Horizon lancia la sua nuova piattaforma web.

Con questo nuovo progetto, Horizon si attesta come la prima azienda in Italia a dare la possibilità al cliente di scegliere, in maniera geolocalizzata, tutti i suoi servizi personalizzati di mobilità e vederne immediatamente l'impatto sul canone di noleggio. Questa, si integra con la presenza di un team di consulenti dedicato per garantire sempre un alto grado di assistenza su misura.

Le previsioni del Nlt

Dataforce per il 2021 prevede per il noleggio a lungo termine (Nlt) una crescita rispetto al 2020 del 19,3%, e per il comparto Lcv, una crescita dell'8,4%. A cogliere questo trend positivo e ad innovarlo è Horizon, il primo Mobility Hub in Italia, che ora, grazie alla nuova piattaforma, permette di definire, in pochi click e con estrema semplicità, quanto budget destinare al veicolo, senza nessuna spesa imprevista e con il vantaggio della gestione di ogni incombenza burocratica. L'obiettivo di Horizon è offrire ad ogni cliente il proprio noleggio a lungo termine pensato su misura. Questo viene realizzato tramite un algoritmo consente di visionare la migliore offerta presente sul mercato di quel modello, considerando anche offerte a stock, potendo inoltre ricevere immediatamente un promemoria relativo all'offerta scelta.

Come funziona il servizio

È possibile configurare l'auto in maniera autonoma attraverso il superconfiguratore o lasciarsi guidare dall'algoritmo sviluppato per ottenere le migliori proposte in linea con le aspettative e le esigenze del cliente.Se si vuole la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo a noleggio, e questa non è presente tra le offerte e i pacchetti a disposizione, attraverso il configuratore Horizon e inviando una richiesta di preventivo, un consulente contatterà il cliente per definire al meglio la scelta. Per ogni contratto sottoscritto ogni cliente avrà in omaggio un premio di benvenuto in buoni carburante del valore di 500 euro. Un auspicio di buon viaggio da parte del team di Horizon rivolto a tutti i suoi clienti: Privati, P.Iva e Aziende.

Soluzioni personalizzate

Se invece non si è ancora individuato il veicolo e/o la soluzione di noleggio ad hoc, Horizon ha sviluppato un algoritmo interattivo in grado di guidare il cliente verso il pacchetto di noleggio che meglio risponde al suo utilizzo dell'auto per raggiungere il massimo grado di soddisfazione. Con la funzione di lasciati guidare, l'algoritmo è in grado di proporre al cliente la migliore offerta (grazie ad un benchmark su 7 diversi noleggiatori), ma attraverso ulteriori servizi rende ancora più esclusiva la customer experience: scegliendo gli optional in fase di preventivo; selezionando servizi personalizzabili a seconda dell'area geografica (pick up & delivery, black box telematica, sanificazione e consegna del veicolo a casa); inviando un promemoria delle scelte effettuate.

Soluzioni a zero emissioni

Horizon garantisce una mobilità elettrica a impatto zero per preservare l'ambiente e accompagnare il cliente in un'ampia scelta di vetture green a noleggio. Infatti, sulla nuova piattaforma è presente la mappatura delle colonnine per il territorio di riferimento di ciascun cliente, in modo da trovare sempre le stazioni di ricarica più vicine.