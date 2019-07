Hormuz, Pasdaran iraniani sequestrano una petroliera britannica

Si pensa a una ritorsione: nei giorni scorsi una petroliera iraniana, Grace 1, era stata sequestrata dalla Gran Bretagna a Gibilterra, perché sospettata di trasportare petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni imposte dall’Unione Europea sull’export di greggio iraniano. Il sequestro era stato definito dagli iraniani «un atto di pirateria».

Secondo il corrispondente politico del Sunday Times, il governo avrebbe convocato a Londra la commissione per le emergenze per indagare su quanto accaduto. Nessun commento dall’ufficio della premier, Theresa May. La nave sequestrata è di proprietà della svedese Stena Bulk. Avvicinata da un elicottero e da alcune piccole imbarcazioni, la nave non sarebbe più riuscita a comunicare con la propria compagnia e con i gestori di Northern Marine. Secondo cui nel momento dell’incidente la nave si trovava in acque internazionali.



Nel confronto tra Washington e Teheran invece è guerra di parole e smentite riguardo al drone iraniano che Donald Trump afferma sia stato distrutto da una nave da guerra della Marina statunitense in navigazione nel Golfo Persico. Ma secondo la tv di Stato iraniana, un video pubblicato dalle Guardie Rivoluzionarie smentisce l'affermazione, perché il drone in questione avrebbe continuato a riprendere e trasmettere immagini anche in seguito al momento in cui sarebbe stato abbattuto sullo Stretto di Hormuz. Giovedì scorso il presidente americano aveva dichiarato che il drone era volato fino a 900 metri dalla USS Boxer, ignorando «ripetuti inviti a ripiegare».



Diventa sempre più difficile immaginare una ricomposizione a livello diplomatico. A New York gli iraniani e i Paesi firmatari dell’accordo sul nucleare - abbandonato dagli Usa - stavano discutendo le possibilità per tenere in vita le intese. Paradossalmente, la Gran Bretagna è al lavoro con Francia, Germania, Russia e Cina per trovare una soluzione dopo il ritiro unilaterale americano dall’accordo firmato nel 2015. Con questi Paesi il ministro Zarif ha lasciato intendere che l’Iran sarebbe disposto ad accettare più ampie ispezioni Onu nelle proprie installazioni nucleari, se gli Stati Uniti ritirassero le sanzioni. Offerta che l’amministrazione Trump ha definito non seria, auspicando un vero interlocutore per negoziare «la fine delle maligne ambizioni nucleari dell’Iran».