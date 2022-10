Horowitz nominato ceo di Art Basel

I punti chiave Il passaggio di consegne

Noah Horowitz è stato nominato ceo di Art Basel, succedendo a Marc Spiegler, Global Director Art Basel, che ha preso la decisione di lasciare MCH Group ed esplorare la fase successiva della sua carriera nel mondo dell’arte. Il gruppo MCH fa sapere che Horowitz entrerà in carica dal prossimo 7 novembre, lasciando Sotheby’s, dove ha ricoperto il ruolo di Worldwide Head of Gallery & Private Dealer Services da settembre 2021. Horowitz, storico dell’arte americano, docente di arte ed economia contemporanea, nonché autore di numerose pubblicazioni, ha lavorato come associato alla Serpentine Galleries di Londra nel 2008, nel 2009 è diventato direttore di VIP Art Fair, la prima fiera d’arte internazionale virtuale, dal 2011 fino al 2015 ha guidato come ad The Armory Show a New York. Non è nuovo neanche per Art Basel, dove ha già ricoperto la carica di Director Americas dal 2015 al 2021.

Marc Spiegler sosterrà il nuovo direttore fino alla fine dell’anno, inclusa l’edizione del 20° anniversario di Art Basel Miami Beach (1-3 dicembre). Il gruppo svizzero, quotato alla Borsa di Zurigo dove il titolo ha aperto in rialzo, lo ha ringraziato per il suo impegno di lunga data. In seguito, continuerà in qualità di consulente ad Art Basel per i successivi sei mesi.



“Sotto la guida di Marc Spiegler, Art Basel è diventata quello che è oggi: uno dei marchi più prestigiosi e di valore nel mercato internazionale dell’arte” ha affermato Andrea Zappia, presidente del consiglio di amministrazione di MCH Group. “I nostri ringraziamenti vanno a Marc per il suo grande impegno personale, il suo networking nel mondo dell’arte globale e i suoi notevoli successi nello sviluppo di Art Basel”, e ha aggiunto “a nome dell’intero cda sono lieto di dare il benvenuto a Noah Horowitz di nuovo nel team. Siamo convinti che l’acume per gli affari, l’esperienza digitale e le vaste relazioni di Noah all’interno del sistema internazionale e della comunità dei collezionisti saranno determinanti per l’ulteriore sviluppo di Art Basel e per realizzare gli ambiziosi piani di crescita dell’azienda sia nella sua sede che a livello internazionale.”

“Siamo particolarmente lieti che Noah torni ad Art Basel come nuovo ceo, rafforzando ulteriormente il team di gestione del gruppo MCH come collega” ha affermato Florian Faber, Group ceo. “Ho già avuto l’opportunità di lavorare con Noah nel passato e sono fiducioso che con la sua eccezionale esperienza nel mondo dell’arte globale, guiderà con successo Art Basel nella sua fase successiva. Noah è tenuto in grande considerazione nel settore, unendo una profonda comprensione del mercato dell’arte e dei suoi attori con una passione per le arti visive, la conoscenza del business e la trasformazione digitale in corso. Insieme a Noah consolideremo la posizione di Art Basel, una piattaforma leader a livello mondiale per l’arte moderna e contemporanea con iniziative innovative.” Florian Faber ha continuato: “Marc Spiegler ha svolto un lavoro eccezionale nello sviluppo di Art Basel negli ultimi 15 anni. La recente premiere di Paris+ di Art Basel e l’imminente edizione del 20° anniversario di Art Basel Miami Beach sono altri due momenti salienti di una lunga e illustre carriera”.

Marc Spiegler è entrato a far parte di MCH Group nel 2007 come co-direttore di Art Basel e, dal 2012, è stato direttore globale di Art Basel. “Dopo il successo della prima edizione di Paris+ e con l’imminente 20° anniversario di Art Basel Miami Beach, lascio Art Basel con una posizione alta” ha affermato Spiegler. “Per guidare la prossima fase dell’evoluzione di Art Basel ci vorranno molti anni e una serie diversa di abilità. Dopo aver lanciato nuove mostre a Hong Kong e Parigi, organizzato 43 fiere e guidato Art Basel attraverso una pandemia globale, è giunto il momento di passare il testimone. Fortunatamente, il mio amico Noah Horowitz - la persona perfetta per portare avanti l’Art Basel - guiderà questo sviluppo. Infine, vorrei ringraziare il mio incredibile team e i miei colleghi in tutto il mondo per la loro passione, il loro impegno e la loro dedizione nel guidare il patrocinio delle nostre gallerie e dei loro artisti”.