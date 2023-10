Hospitality, Investire punta su Numa per rafforzare la presenza nel settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una superficie media di 55 mq, 36 unità rent-to-rent (con affitti a breve termine) e 72 posti letto: l’immobile, ricavato da un ex edificio per uffici e residente, sarà pronto per fine 2024, e vedrà incorporati una gestione intelligente del rendimento e un sistema operativo e di distribuzione in-house. Si tratta del quarto edificio su Milano di Numa group – piattaforma di ospitalità digitale leader in Europa che ha da poco visto una ricapitalizzazione –, e sarà gestito insieme a Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat), società di gestione leader in Italia nel residenziale, con oltre 60 fondi gestiti per un valore superiore ai 7 miliardi di euro.

«Siamo molto felici – ha commentato Cinzia Lorusso, head of residential & social infrastructure value add/opportunistic di Investire Sgr –di avviare una proficua collaborazione con il Gruppo Numa in Corso Sempione, al fine di rispondere alla crescente domanda di soggiorni a breve termine nel centro di Milano e di adattare i nostri immobili alle esigenze attuali del mercato, secondo standard internazionali, di alta qualità e sostenibilità. La struttura è stata completamente rinnovata e ristrutturata, secondo soluzioni tecniche e progettuali moderne ed efficienti, che ci consentono di offrire un livello di servizio eccellente e flessibile e un’esperienza di qualità per i futuri ospiti».

L’edificio, che sarà adattato agli standard di Numa, vedrà in futuro anche processi come il check-in e l’house-keeping gestiti in modo digitale. Sfruttando soluzione tecnologiche innovative infatti, la piattaforma digitale di ospitalità offre all’ospite una esperienza di prima classe e riduce i costi operativi fino al 60%.

«Siamo molto lieti di gestire un altro immobile a Milano nell’ambito della nostra partnership con Investire Sgr. Ora abbiamo quattro location Numa a Milano e altre sono in programma – ha spiegato Gabriele Coen, director of real estate expansion di Numa Italia –. I quartieri alla moda della metropoli milanese incarnano perfettamente il fascino unico che rende così speciali le proprietà Numa. Qui vediamo una grande richiesta di boutique apartment dal design unico, confortevoli e completamente digitalizzati».

Ma l’espansione della piattaforma in Italia non è finita. «Oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano – fa sapere Dimitri Chandogin, presidente di Numa –, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo. Con il nostro modello di business sostenibile, offriamo ai partner immobiliari e ai proprietari di hotel e palazzi la sicurezza di un operatore professionale, sostenuto da rinomati investitori internazionali».